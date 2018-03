CADE MENTRE POTA ALBERO, 53ENNE GRAVE IN OSPEDALE

PESCARA. Un uomo di 53 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo una caduta in campagna a Pianella (Pescara). Il 53enne, secondo le prime informazioni, stava potando una quercia in un terreno di sua proprietà, quando avrebbe perso l'equilibrio, finendo a terra. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale; i medici si sono riservati la prognosi.