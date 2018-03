AUTO A FUOCO IN GARAGE A PESCARA, VIGILI FUOCO EVITANO PEGGIO

PESCARA. Avrebbe potuto avere conseguenze gravi l'incendio che si é sviluppato nella all'interno di un garage condominiale di via Del Santuario poco dopo mezzogiorno quando si é sviluppato un rogo su un'auto che era stata avviata dal suo conducente. Il fumo e la scintilla partiti dal vano motore hanno fatto allarmare il proprietario della vettura che ha subito allertato la sala operativa del 115 con i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere l'incendio ed evitare che le fiamme potessero avvolgere altre auto parcheggiate nei pressi e che i fumi si incanalassero nella tromba delle scale. Non ci sono stati intossicati. L'autorimessa è stata dichiarata inagibile.