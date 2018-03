20 SETTEMBRE ARRIVA IL PRIMO TRENO FRECCIAROSSA A PESCARA

PESCARA. Domani, domenica 20 settembre, transiterà a Pescara il primo treno Frecciarossa. Il primo convoglio a passare per Pescara Centrale sarà il Frecciarossa 9595, in partenza alle ore 7.50 da Milano con arrivo a Pescara Centrale alle ore 11.51.

Per l’occasione verrà allestito al binario di arrivo (n. 2) un punto amplificato per un saluto del direttore di Trenitalia, l’ingegner Marco Trotta, e un breve intervento del Presidente della Regione che sarà accompagnato dal consigliere regionale delegato ai Trasporti Camillo D’Alessandro.

Le Ferrovie hanno organizzato un brindisi per i primi passeggeri in arrivo a Pescara e in partenza per Bari con il primo Frecciarossa della linea adriatica.