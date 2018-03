PODISMO-CICLISMO A L’AQUILA CON IL DUATHLON 99-PARCO DEL CASTELLO

L’AQUILA. Corsa a piedi, bicicletta e ancora corsa a piedi: sono le parole-chiave di una disciplina che quest’anno in Abruzzo sta conquistando il gradimento del mondo podistico e ciclistico. Si chiama duathlon e a L’Aquila si celebra l’ultima gara dell’anno solare 2015 con la Coppa Abruzzo&Molise Uisp Duathlon in occasione della manifestazione Duathlon 99-Parco del Castello in programma sabato 19 settembre.

A organizzare la manifestazione è il Ciclocral di concerto con l’Asd Bike 99.

Sono previsti 2,8 chilometri a giro per la mountain bike da ripetere 6 volte (tracciato facile con due passaggi tecnici che i meno esperti possono fare tranquillamente a piedi) e 1000 metri di corsa podistica da fare quattro volte nella prima frazione e due volte alla fine subito dopo la mountain bike nel perimetro del Castello conosciuto anche con il nome di Forte Spagnolo, rimasto gravemente danneggiato dal terremoto del 2009 e ancora non agibile. Dal 2011 sono ancora in corso i lavori di ricostruzione.

Costi iscrizione: 12 euro gara individuale che in coppia (staffetta 6 euro a testa)