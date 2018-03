IL CONSIGLIO REGIONALE RISPARMIA E DESTINA SOMME AL SOCIALE

ABRUZZO. «Nel corso dei lavori consiliari tenutisi martedì scorso, credo sia stata scritta una pagina di buona gestione istituzionale rispetto ad alcune delle tante necessità del settore sociale».

A dirlo è il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio che aggiunge: «Su proposta dell’Ufficio di Presidenza, utilizzando i risparmi e le economie del bilancio 2014 del Consiglio regionale, sono state individuate delle somme da destinare al sostegno di attività legate al sociale. Per gli interventi riguardanti la vita indipendente – sottolinea il Presidente Di Pangrazio – è stata destinata una somma pari a 170.118 euro; per i rimborsi degli oneri sostenuti dai nefropatici, 170.000 euro; per i centri provinciali per il volontariato, equamente ripartiti fra le quattro province, 160.000 euro; per il sostegno di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti delle case famiglie, 97.000 euro».