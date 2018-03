SVENTATE DUE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI CASE ATER A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Sventate due occupazione abusive di alloggi popolari, a Montesilvano, in meno di 24 ore. Lo fa sapere l'assessore alle Politiche della casa, Ottavio De Martinis, il quale esprime un plauso ai residenti della zona per le "puntuali segnalazioni", che hanno consentito ai Carabinieri e alla Polizia locale di «intervenire tempestivamente, bloccando e identificando due persone».

«Non sappiamo se siano gli stessi che ieri avevano tentato di appropriarsi dell'appartamento nella palazzina 6 di via Rimini - dice De Martinis - tuttavia ancora una volta sono riusciti ad abbattere il muro che ora provvederemo immediatamente a ricostruire. L'alloggio è situato all'interno della palazzina 7 B. Abbiamo nuovamente contattato l'Ater fissando un incontro per la prossima settimana al fine di entrare in disponibilità degli appartamenti attualmente vuoti ed assegnarli in tempo reale».