ABUSI SU 12ENNE, GIP TRIBUNALE AVEZZANO CONVALIDA ARRESTO

AVEZZANO. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano ha convalidato l'arresto di M.S., 61 anni, avvenuto lunedì scorso, con l'accusa di avere abusato sessualmente di un minore di dodici anni nel garage della sua abitazione. Nel corso dell'udienza di convalida l'uomo, difeso dall'avvocato Franco Colucci, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano era scattato in seguito al racconto del minore fatto ai genitori che avevano denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. L'uomo è attualmente ai domiciliari.