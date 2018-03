SPORCIZIA IN CUCINA HOTEL COSTA TERAMANA, NAS LA CHIUDONO

TERAMO. Chiusura immediata della cucina del ristorante di un hotel della costa teramana e distruzione di mezzo quintale di alimenti non tracciati, al termine di un'ispezione condotta nell'albergo dai Carabinieri del Nas di Pescara e da quelli della Compagnia di Alba Adriatica (Teramo), con il supporto del personale del servizio igiene e veterinario della Asl. Il controllo è scattato dopo numerose lamentele da parte di clienti delusi. In tanti avevano anche lasciato recensioni negative sui portali specializzati, auspicando interventi e provvedimenti. Nel corso del controllo i militari del Nas di Pescara hanno accertato che le cucine erano tenute in pessime condizioni igienico-sanitarie. Sono stati infatti trovate teglie e pentolame sporco ed usato da tempo. C'era inoltre della muffa sulle pareti dei locali che ospitavano le celle frigo.