ABRUZZO, ANAS FIRMA PROTOCOLLO ANTIMAFIA CON PREFETTURE

ABRUZZO. E’ stato sottoscritto oggi, presso la Prefettura dell’Aquila, il Protocollo a valenza regionale per il contrasto preventivo alle infiltrazioni mafiose tra le Prefetture de L’Aquila, di Pescara, di Chieti e di Teramo e l’Anas Spa, già validato dal Ministero dell’Interno.

Il Protocollo, innovativo rispetto alle precedenti formulazioni, è volto a dare attuazione alle Direttive del Ministero dell’Interno e del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) non solo per il contrasto al fenomeno delle infiltrazioni criminali nei cantieri, ma anche ai tentativi di corruzione secondo le Direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Dal punto di vista delle attività di controllo, all’Anas viene affidato un ruolo di particolare importanza, in quanto il documento prevede la competenza a segnalare criticità o anomalie. Anche per la filiera del calcestruzzo saranno avviate stringenti procedure di controllo e di verifica dei materiali impiegati.