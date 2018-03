A CITTÀ SANT’ANGELO LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA VENDEMMIA

CITTA’ SANT’ANGELO. Si terrà sabato 19 settembre a contrada Gaglierano di Città Sant’Angelo, la prima rievocazione storica della vendemmia. Un’iniziativa promossa dai vignaioli della contrada in collaborazione con Coldiretti e con il patrocinio del Comune di Città Sant’Angelo per recuperare l’antica tradizione radice delle eccellenze enologiche abruzzesi e mostrare a grandi e piccini le fasi che, da tempi immemorabili, dalla raccolta dell’uva arrivano fino alla vinificazione.

A partire dalle 16.00, nelle campagne dell’azienda agricola Sciarr D’Alesio, gruppi di agricoltori in costume d’epoca procederanno alla raccolta manuale delle uve di Montepulciano fatta con cesti e canestri portati a mano, a spalle e con gli asini fino alle cantine aziendali. Alle 17, la fase della pigiatura, anche detta “pistature”, con due trocche in cui si avvicenderanno a piedi nudi quattro persone per volta fino alle 18, orario previsto per l’inizio della torchiatura (torciture). A seguire, il trasporto del mosto con conca di rame sulle testa di due donne munite di spara per il versamento in botte. Una raccolta tutta manuale che, dal primo pomeriggio al tramonto del sole, restituirà alla comunità angolana, e non solo, usi e costumi antichi ma ancora vivi nella memoria delle famiglie contadine.