TROVA PORTAFOGLI A PESCARA, CITTADINO LO CONSEGNA A VIGILI URBANI

PESCARA. Un 29enne di Spoltore trova un portafogli in via del Circuito a Pescara e lo consegna alla polizia municipale. L'oggetto e tutto il suo contenuto sono stati restituiti al legittimo proprietario, un cardiologo pescarese.

«In tempi di diffidenza verso il prossimo spicca il gesto fatto da un passante che nella giornata di ieri si e' visto sulla sua strada un portafogli pieno di carte di credito e banconote (circa 560 euro) - commenta il sindaco Marco Alessandrini - L'oggetto e' stato rinvenuto in via del Circuito e da lui portato alla polizia municipale, dove gli agenti grazie al contenuto, carte di identita', documenti vari, oltre a banconote e carte di credito, sono riusciti a rintracciare il proprietario, un cardiologo cittadino per dargli la buona notizia e restituirgli tutto. Onore al cittadino che si e' reso conto dell'importanza del ritrovamento e ha messo in mani sicure il prezioso contenuto, perche' tornasse al suo legittimo proprietario e alla municipale che e' stata l'efficace vettore di tale gesto».