INCENDIO NELLA CHIESA DI S. ANTONIO A TERAMO, FORSE DOLOSO

TERAMO. Sarebbe di origine dolosa, almeno secondo i primi accertamenti, l'incendio che questo pomeriggio ha interessato l'interno della Chiesa di S.Antonio a Teramo. L'allarme è scattato intorno alle 16, quando la perpetua, che si era allontanata per alcuni minuti, è rientrata in Chiesa accorgendosi delle fiamme. A quel punto ha cercato di spegnere l'incendio ma ha avuto un malore. I soccorsi sono stati chiamati dalla vicina edicolante. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del Fuoco e la scientifica che stanno cercando di capire cosa sia successo in quei pochi minuti in cui la Chiesa è rimasta vuota. Secondo i primi rilievi le fiamme avrebbero interessato un quadro del seicento e la tovaglia dell'altare, oltre a un crocifisso.