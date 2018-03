COMUNE L'AQUILA: RIAPRE PER INTERO VIA FILOMUSI GUELFI

L’AQUILA. Da domani sara' possibile percorrere l'intero tratto di via Filomusi Guelfi, fino al piazzale della Stazione dell'Aquila, passando attraverso la porta dell'antica cinta muraria prospiciente il piazzale stesso. Lo rende noto l'assessore alla Ricostruzione pubblica del Comune dell'Aquila Maurizio Capri.

«La strada - ha proseguito Capri - sara' percorribile in senso unico a scendere. In questo modo, contestualmente alla riapertura del Tribunale in via XX Settembre, tornera' fruibile un'arteria che portera' ad una decongestione del traffico, prevedibilmente in aumento nella zona, dove gia' si trovano alcuni uffici comunali e altri uffici pubblici. Nei prossimi giorni attiveremo, inoltre, un servizio di bus navetta che, con corse a frequenza continua, fara' la spola dal parcheggio della Corte d'Appello fino alla sede del Tribunale, nella fascia oraria 8-14, proprio a supporto degli utenti e dei dipendenti del palazzo di giustizia».

«Il ritorno del Tribunale nella sua sede storica - ha aggiunto l'assessore - costituisce un passo importante e significativo verso il ritorno alla normalita'. Nell'esprimere la mia soddisfazione, come amministratore e come avvocato, rivolgo pertanto un sentito ringraziamento al Provveditorato interregionale ai Lavori pubblici per l'impegno profuso ai fini di raggiungere questo traguardo, come pure al settore comunale Ricostruzione pubblica, la cui dirigente e i cui dipendenti hanno lavorato senza sosta».