VOLENZA DONNE: CONVIVENTE ALLONTANATO DA CASA FAMILIARE

AVEZZANO. Personale del Commissariato di Avezzano ha dato esecuzione alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati nei confronti di un quarantacinquenne straniero. La misura e' stata emessa dal gip del Tribunale di Avezzano a seguito degli accertamenti eseguiti dalla Polizia di Stato che hanno consentito di ricostruire la condotta dell'uomo che per quattro anni ha vessato, con una serie di atti violenti, la convivente. L'uomo, che ha avuto con la donna una figlia ancora in tenera eta', anche in presenza della bambina, ha reiteratamente minacciato la convivente che ha denunciato la grave situazione familiare. La squadra anticrimine del Commissariato, che ha doviziosamente riscontrato gli elementi probatori a supporto della misura cautelare, ha dunque provveduto alla notifica del provvedimento e all'allontanamento dell'uomo violento dalla casa familiare.