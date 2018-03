INCENDI: FIAMME LUNGO COSTA TRABOCCHI, PROBABILE ORIGINE DOLOSA

LANCIANO. E' di probabile origine dolosa l'incendio di vaste dimensioni scoppiato ieri intorno alle 16 nella campagna del comune di Rocca San Giovanni (Chieti), a poche centinaia di metri dal litorale della Costa dei Trabocchi. L'ipotesi dolosa e' quella piu' accreditata dagli inquirenti perche' le fiamme sarebbero partite da piu' fronti. Per domarlo sono stati necessari diversi interventi con un canadair della Protezione civile, anche per via dei luoghi impervi in cui poi il fuoco si e' propagato, rendendo impossibile l'intervento via terra. La strada provinciale che collega la statale Adriatica (SS 16) al paese di Rocca San Giovanni e' stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto carabinieri della Compagnia di Ortona, vigili del fuoco di Lanciano e Corpo Forestale dello Stato.