TROVATO SENZA VITA IN CASA A PESCARA, ERA MORTO DA GIORNI

PESCARA. Un uomo di 77 anni, I.V., pensionato, é stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Aterno a Pescara: l'uomo era deceduto da diversi giorni molto probabilmente per cause naturali. A dare l'allarme nella tarda mattinata di ieri, domenica, alcuni vicini che allertati dal cattivo odore che arrivava dell'abitazione dell'uomo hanno allertato i vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nella casa, trovando il 77enne senza vita. Sul posto anche gli agenti della Polizia Scientifica e della Volante, oltre al medico legale che ha effettuato l'ispezione cadaverica.