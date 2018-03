CARABINIERI: NUOVO COMANDANTE A SULMONA, ARRIVA BASILICO

SULMONA. La compagnia dei carabinieri di Sulmona ha un nuovo capitano. Si tratta di Fiorindo Basilico, 50 anni, originario di Gissi (Chieti) che prende il posto del capitano Francesco Nacca, assegnato alla compagnia dell'Aquila. Dopo aver prestato servizio al Nucleo operativo Ecologico di Pescara, al comando provinciale del capoluogo adriatico e a Montesilvano, il capitano Basilico si è insediato in questi giorni nella caserma di via Sallustio. Incontrando i giornalisti oggi il nuovo comandante ha detto di voler proseguire il lavoro e le indagini avviate dal predecessore e di voler privilegiare il «rapporto con la gente del territorio, che ritengo essenziale». Il capitano Basilico avrà al suo comando 100 carabinieri, in servizio nelle 13 stazioni ricadenti nella compagnia di Sulmona che comprende una vasta area, dalla Valle Peligna fino all'Aquilano e alla Valle Subequana.