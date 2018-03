CHIETI SOLIDALE, ARRIVA IL COMMISSARIO

LA NOMINA. CHIETI. Dopo le dimissioni del commissario dell’A.S.M. Dino Ricciuti e del direttore generale dell’A.S.M Rosanna Serano, il sindaco Umberto Di primio ha nominato Commissario dell’Azienda Speciale Multiservizi ‘Chieti Solidale’, l’avvocato Sonia Spinozzi, fino al subentro del nuovo Consiglio di Amministrazione di cui e’ in corso la procedura istruttoria per la selezione delle candidature.

Il Commissario assume i poteri del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente e adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento dell’Azienda ed in particolare i provvedimenti omessi dal Consiglio di Amministrazione sciolto. Sonia Spinozzi è nata a Chieti l’8 ottobre 1964, esercita la professione di avvocato ed e’ esperta in diritto civile, diritto di famiglia, recupero crediti, esecuzioni mobiliari ed immobiliari. In qualità di counselor è mediatrice in conflitti relazionali.