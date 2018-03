POSTE: RESTANO APERTI UFFICI DI MONTEPAGANO E COLOGNA PAESE

CRONACA. ROSETO. Restano ancora aperti, per il momento, gli Uffici Postali di Montepagano e Cologna Paese. L'amministrazione comunale rende noto che oggi il Tar dell'Aquila ha pubblicato l'ordinanza cautelare n.167/2015 con cui viene prorogato il decreto di sospensione del provvedimento di chiusura dei due Uffici Postali. Il Tar da deciso di fissare una nuova udienza camerale per il 7 ottobre. «Siamo soddisfatti per ora del fatto che grazie all'azione intrapresa dall'Amministrazione comunale, supportata e sostenuta dai Consigli di Quartiere, questi importanti Uffici Postali resteranno per il momento aperti e ringraziamo per questo l'intelligente opera dell'avvocato Patrizia Cartone che sta difendendo gli interessi del Comune di Roseto degli Abruzzi" dichiara il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone. "Restiamo fiduciosi anche nell'esito del merito perché il buon senso e gli interessi della collettività e delle fasce sociali più deboli prevalgano sui freddi numeri ragionieristici».