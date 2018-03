SISMA L'AQUILA: SEGRETARIO STATO TEDESCO A ONNA 14 SETTEMBRE

L'AQUILA. Una visita "informale ma molto significativa" è quella che il segretario di Stato tedesco Gunther Adler all'Edilizia e all'Ambiente effettuerà nella frazione aquilana di Onna, come annunciato dal segretariato regionale per i Beni culturali dell'Abruzzo, nella mattinata di lunedì 14 settembre a partire dalle ore 11. "Un passaggio simbolico per rinsaldare il legame tra i due Paesi, mantenendo vigile lo sguardo sul patrimonio monumentale in fase di recupero", si legge in una nota, che fa riferimento all'impegno della Germania nella ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009 del borgo di Onna, che nel sisma delle 3.32 ha avuto 41 morti, risultando il centro più colpito. Adler sarà accompagnato dal sottosegretario ai Beni culturali Ilaria Borletti Buitoni, dal segretario regionale Mibact Antonio Gagliardo e dalla soprintendente unica per il "cratere" Alessandra Vittorini, oltre che dal sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e dal direttore dell'ufficio Beni culturali dell'Arcidiocesi aquilano, don Domenico Marcocci. Il segretario di Stato tedesco si recherà a visitare la Chiesa di San Pietro Apostolo, il cui restauro da 3,5 milioni di euro finanziati dalla Repubblica federale è giunto alle fasi conclusive, dopo più di 2 anni di lavoro.