PESCARA. STRADA DEL PALAZZO IL 10 SETTEMBRE L’AVVIO DEI LAVORI

PESCARA. Prenderanno il via domani, giovedì 10 settembre, i lavori di completamento di Strada del Palazzo per un importo di 75.105,18 euro (al netto del ribasso del 19,86%, l’importo lordo è di 91.435,57 oltre oneri per la sicurezza pari a 1.828,71 euro); costo complessivo dell’opera: 120.000 euro. L’obiettivo delle opere in progetto è quello di contribuire al miglioramento della sicurezza viaria e pedonale della tratto terminale di Strada del Palazzo prima dell’innesto con la rotatoria di Via Colle di Mezzo (320 metri lineari). Si procederà al rifacimento del manto stradale e segnaletica orizzontale; alla sostituzione di balaustre in metallo con nuove barriere stradali e realizzazione di nuove caditoie per raccolta acque meteoriche. L’aggiudicazione è avvenuta con determinazione dirigenziale n. 256/BR del 27.07.2015 all’impresa esecutrice Tecnobitumi Srl con Sede in Via Ambrosio Palma, 42. Direttore dei Lavori: architetto Luciano Ciaccio, Coordinatore della Sicurezza: architetto Alfredo Di Luzio, responsabile unico del procedimento architetto Massimo Cantagallo. Tempo di esecuzione dei lavori: 90 giorni.