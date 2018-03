A NOTARESCO TORNA L'ABRUZZO IRISH FESTIVAL

NOTARESCO. Tre giorni di musica, cultura e gastronomia tipica irlandese, oltre 20 percorsi culturali, mercato celtico-medioevale, dimostrazioni di artigianato storico, stage di danza, show cooking, degustazioni di birre e whisky irlandesi: è la seconda edizione dell'Abruzzo Irish Festival, a Notaresco dall'11 al 13 settembre.

La seconda edizione del Festival offre un programma ancora più ricco: oltre 100 musicisti, più di 20 live session e percorsi culturali per approfondire cultura e tradizioni irlandesi. Ampliata anche l'area food con due punti catering, un'area dedicata all'Abruzzo Street Food e una selezione di 18 tipi di birre irlandesi. Tra le novità: un mercato di rievocazione celtico-medioevale con oltre 40 espositori, dimostrazioni di artigianato storico e antichi mestieri a cura degli artigiani organizzati da "Mercati Medioevali" di Cinzia Franceschelli. Cinque i concerti sul "main stage" del Festival: l'11 settembre dei "Finnegan's' Wake" e "Uncle Bard & the Dirty Bastard", il 12 settembre la speed folk band "Fiddler's Green" (unica data italiana), il 13 settembre il musicista e compositore Andy Irvine e i Lennon Kelly. Inoltre, le sessioni di musica tradizionale irlandese: Marco Fabbri e Christy Leahy, i "Mountain Waves", "The Partyin'Glass" e "Ar Meitheal" animeranno la giornata di apertura del Festival, sabato "The Shire" e il compositore Adriano Sangineto, esperto in arpa celtica e strumenti antichi, domenica session dei "New Road". Tutti i concerti sono a ingresso libero. Saranno allestiti due punti catering per gustare le specialità culinarie della gastronomia irlandese, dall'irish breakfast ai piatti immancabili della tavola irlandese, una selezione di 18 tipi di birre e i migliori whiskey irlandesi, invecchiati fino a 25 anni, da gustare in una session appositamente dedicata.