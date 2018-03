ARRESTATO SEI VOLTE IN QUATTRO MESI DAI CARABINIERI

PESCARA. Arrestato ieri per la sesta volta in quattro mesi un 39enne pescarese. Ai domiciliari per una rapina al distributore Agip di viale Marconi a Pescara, commessa nel novembre scorso, nella notte di domenica era finito in manette dopo l'ennesima evasione dalla sua abitazione da cui è stato trovato fuori anche questo pomeriggio dai Carabinieri della Compagnia di Pescara. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria questa volta è stato disposto il trasferimento dell'uomo nella casa circondariale di San Donato.