NUTRIZIONE PEDIATRICA, A EXPO ANCHE IL PROF CHIARELLI

CHIETI. Dieci consigli per una corretta alimentazione in età scolare e in età adolescenziale: sono quelli che emergeranno dal Congresso di Nutrizione Pediatrica "Quando il Cibo può far male ai bambini", in programma giovedì 10 settembre a Milano nell'ambito delle manifestazioni dell'Expo. Il professor Francesco Chiarelli, direttore della Clinica pediatrica dell'Ospedale di Chieti e del Dipartimento Materno Infantile della Asl Lanciano Vasto Chieti, sarà tra gli esperti che interverranno. E' noto come alcune malattie degenerative dell'età adulta (diabete, obesità, ipertensione, aterosclerosi, malattie renali ed epatiche, tumori) siano legati alla qualità (e quantità) dell'alimentazione in età evolutiva. Le cosiddette 'malattie non trasmissibili' (non-communicable diseases [NCD]), conseguenti all'obesità, specie in età pediatrica, saranno un grande peso sanitario e sociale sulle generazioni successive in termini di obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori. La prevenzione in età pediatrica è l'unico mezzo per contrastare questa tendenza e prevenire le malattie non trasmissibili nell'età adulta.