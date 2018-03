RUBA UTENSILI PER 100 EURO AL MERCATONE UNO, ARRESTATO

PINETO. È stato arrestato per aver sottratto dagli scaffali del Mercatone Uno utensili per il 'fai da te' domestico del valore di poco più di cento euro. F.R., 51enne senza fissa dimora a Pineto, già noto per fatti di giustizia, era entrato nel punto vendita di Scerne di Pineto e aveva arraffato gli attrezzi, prima di allontanarsi velocemente. La cosa non è però sfuggita al personale che ha chiesto l' intervento dei carabinieri, i quali lo hanno bloccato nelle vicinanze dell'esercizio commerciale. La refurtiva è stata riconsegnata al personale, mentre il 51enne rinchiuso nel carcere di Castrogno a disposizione del magistrato.