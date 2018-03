DECEDUTA DONNA USTIONATA MENTRE ARROSTIVA PEPERONI

ORTONA. È deceduta oggi all'ospedale Cardarelli di Napoli la donna di 79 anni, Giovina Nelida De Iure, ustionata venerdì scorso mentre arrostiva peperoni a Ortona. A renderlo noto è la direzione sanitaria del nosocomio campano. La donna aveva utilizzato carbonella e alcol per accendere il fuoco in un fornello nel cortile di casa quando è stata investita da una fiammata, riportando ustioni sul 75% del corpo. A chiamare il 118 era stato il figlio. Prima ricoverata all'ospedale di Chieti la signora è stata poi trasferita in elicottero nel centro ustionati dell'ospedale napoletano.