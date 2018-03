MONTESILVANO. BIKE TO COAST, ENTRO FINE MESE PARTE IL CANTIERE

MONTESILVANO. Prenderà il via ufficialmente entro la fine di settembre il cantiere per la realizzazione di Bike To Coast, la pista ciclopedonale che interesserà 131 km di costa abruzzese, nel tratto che interessa il Comune di Montesilvano.

I lavori sono stati affidati alla ditta Di Carlo Costruzioni di Casoli che si è aggiudicata gli interventi con un ribasso d’asta del 41%. L’intera opera, finanziata dalla Regione Abruzzo, ha un importo di 285 mila euro circa. L’importo di aggiudicazione dell’opera è di 100.400 euro circa, a cui si aggiungono quasi 62.000 € per gli oneri della manodopera, oltre 4.500 € relativi agli oneri per la sicurezza per un totale di 167.000 € circa.

Il progetto per il territorio di Montesilvano, redatto dall’architetto Piero Pandolfi, prevede interventi su tre aree distinte lungo via Aldo Moro: la prima da via Isonzo a via Marinelli; la seconda relativa alla rotatoria tra via Marinelli e via Aldo Moro; e il terzo tratto da via a Carlo D'Andrea fino al sottopasso ferroviario.