MONTESILVANO. L’ISOLA PEDONALE PIACE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MONTESILVANO. SI dice profondamente soddisfatto il consigliere comunale Andrea Falcone, promotore insieme alla Giunta Maragno, dell’isola pedonale di Montesilvano. «Ieri è stata l’ultima sera che la riviera di Montesilvano – dice il presidente della commissione Commercio – è stata chiusa alle auto. La nostra è stata una scelta coraggiosa. Ma il gradimento che abbiamo riscontrato tra turisti, commercianti e cittadini ci ha dato ragione».

La novità è stata introdotta, per la prima volta, domenica 21 giugno con la chiusura del tratto di riviera compresa tra via Maresca e viale Europa e di via Strasburgo nel tratto tra il lungomare e via Inghilterra. La pedonalizzazione si è protratta tutte le sere dalle 20:30 alle 24, con alcune eccezioni sino alle 2 di notte.

In concomitanza con i Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia che si sono svolti a Pescara dal 28 agosto al 7 settembre, ma che hanno visto centinaia di atleti pernottare proprio a Montesilvano, la pedonalizzazione, che doveva concludersi il 30 agosto, è stata estesa sino a domenica 6 settembre.