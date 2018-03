TERAMO. AGGIUDICATA GARA ER PISTA CICLOPEDONALE

TERAMO. È stata aggiudicata stamane, dopo l'apertura delle buste pervenute al Comune di Teramo, la gara per il completamento della pista ciclo pedonale denominata "Green Way". Con un ribasso del 38% su base d'asta di 450.000 euro, l'appalto è stato vinto dalla ditta Costruzioni Di Eleuterio.



I lavori serviranno a completare la pista di collegamento pedonale e ciclistico tra l'Acquaviva e la Gammarana. Il progetto approvato e che verrà ora realizzato, è stato rivisto dopo le indicazioni fornite dal Comitato di Quartiere. In particolare, lungo l'asse della pista, non figurano più interferenze con le automobili, dopo che, nella precedente stesura, alcuni stalli di sosta figuravano adiacenti alla stessa.



La ditta potrebbe cominciare i lavori entro il mese di Settembre corrente.