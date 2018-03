FUMETTI, ARRIVA “COMMANDO”, WEB-SERIE (UN PO’) ABRUZZESE

WEB. ABRUZZO. Elfi, nani, orchi e altre creature tipiche della letteratura fantastica sono tra gli ingredienti di "Commando", il fumetto scritto dall’abruzzese Marco Orlando.

Nella lontana Galassia Fae, quando c’è un problema che l’esercito regolare non riesce a risolvere, interviene il “Commando”, una potente squadra d’élite composta da tre guerrieri senza alcuno scrupolo morale.

Questa la trama di “Commando”, la nuova web-serie a fumetti realizzata da un team di artisti emergenti nel quale Marco Orlando, originario di Lanciano, figura come sceneggiatore.

“Commando” è in gara nel contest Pilot, indetto da Verticalismi. Il tema del concorso è la realizzazione di un “pilota”, ossia la prima puntata di una serie, in questo caso a fumetti; ai vincitori, oltre a premi del valore di 2.000 euro, sarà data la possibilità di produrre la storia e distribuirla attraverso la app Verticomics.

A prescindere dall’esito del contest, dove sperano di poter ben figurare, gli autori hanno comunque deciso di portare avanti le avventure del Commando.

«Per creare un primo episodio efficace» hanno detto, «ci siamo trovati a dover pensare all’intero arco narrativo da voler portare avanti, in modo da avere sia dei personaggi, sia un ambiente quanto più coerente possibile. Abbiamo le idee molto chiare su come proseguire la storia e su come, eventualmente, espanderla. Sarebbe un peccato lasciare tutto nel cassetto».

Il primo episodio è disponibile gratuitamente all’indirizzo http://www.verticalismi.it/commando/, mentre attraverso la Pagina Facebook, è possibile seguire l’evoluzione del progetto. La parte grafica del fumetto è realizzata dal disegnatore Iacopo Calisti, che oltre ad occuparsi delle matite è anche l’ideatore della storia, e dal colorista Joshua Gasparro.