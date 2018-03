19 ABRUZZESI PER IL TITOLO DI BAMBINO PIÙ TALENTUOSO D'ITALIA

CRONACA. ABRUZZO. Ci sono anche 12 bambini teramani, cinque pescaresi e due chietini tra i cento finalisti del Kid's talent show, il primo talent show nazionale riservato agli “under 13”.Per loro sarà una finale giocata in casa visto che l'atto conclusivo del concorso, cominciato con le selezioni regionali nel maggio scorso, è in programma lunedì 7 settembre nell'arena spettacoli del Villaggio turistico “Lido d’Abruzzo”, in quel di Roseto degli Abruzzi. I “piccoli artisti” sono giunti a Roseto da tutta Italia, insieme ai propri famigliari.

Per loro la possibilità di effettuare audizioni di canto, ballo, recitazione e musica dinanzi ad esperti del settore tra cui la maestra di canto e musica teramana Francesca Martini e i rappresentanti della storica agenzia milanese di moda e pubblicità per bambini “Giancarlo Caremoli” che in questi giorni hanno valutato le attitudini e il talento dei concorrenti. Questi i nomi dei bambini teramani: Felisia Fabretti (10 anni, Teramo), Beatrice Di Furia (6 anni, Atri), Elena Barbieri (3 anni, Roseto), Jacopo Nicolucci (11 anni, Giulianova), Rocco Zilli (7 anni, Civitella del Tronto), Anna Derubo (10 anni, Teramo), Francesco Di Maio (10 anni, Nereto), Mattia Francia (3 anni, San Nicolò Tordino), Aurora Polidori (8 anni, Corropoli), Emanuel De Luca (9 anni, Martinsicuro), Giada Torelli (10 anni, Teramo) e Cristiano Di Marco (9 anni, Giulianova). Dalla provincia di Chieti arrivano invece Mattia Tavernitti (7 anni, Ortona) e Mariella Hunco (8 anni, Chieti). Da Pescara, approdano in finale Morena Caprarese (9 anni, Pescara), Giorgia Mandrone (11 anni, Spoltore), Giuseppe e Maria Brindicci (7 e 8 anni, Spoltore) e Giorgiana Radu (13 anni, Montesilvano). Il concorso è promosso dalla “Claudio Marastoni Communication” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale rosetana.