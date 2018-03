SCANTINATO A FUOCO A PESCARA, NESSUN FERITO

PESCARA. Attimi di paura per i condomini di una palazzina in via Rigopiano, a Pescara. Un incendio ha interessato uno scantinato dello stabile. Fortunatamente non ci sono feriti, solo danni. A dare l'allarme i residenti, che hanno subito abbandonato l'edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Squadra Volante di Pescara. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio.