TOSSICODIPENDENTE IN CRISI CONTRO AMBULANZA E CARABINIERE

PIANELLA. Nella nottata i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, un 29enne tossicodipendente di Pianella.

Durante la notte il ragazzo, verosimilmente in crisi d’astinenza, era andato in escandescenza, costringendo i familiari a chiamare il 118. LA presenza dei senitari ha però avuto l’effetto opposto, facendo infuriare ancora di più il giovane: il personale ha così dovuto richiedere l’intervento della Gazzella al fine di procedere al Tso disposto. Anche i militari hanno però dovuto sudare le proverbiale “sette camicie” per rendere inoffensivo il ragazzo, il quale è stato infine trasportato presso il pronto soccorso di Pescara e poi ricoverato presso il reparto di Psichiatria. Ingenti i danni provocati in casa e sul mezzo sanitario.

Nella colluttazione un militare ha riportato una distorsione ed una contusione agli arti superiori, con 10 gg di prognosi.