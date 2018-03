COMUNE L'AQUILA: STOP A MUSICA OLTRE LE 23:30

L'AQUILA. Il sindaco dell'aquila, Massimo Cialente, ha firmato un'ordinanza che prevede lo stop alla musica nell'ambito delle attività di pubblico spettacolo all'aperto entro le ore 23,30 nei giorni di giovedì, sabato e prefestivi. La motivazione è legata alla salvaguardare del «diritto al riposo delle persone», come recita l'ordinanza firmata il 2 settembre, «nonostante il centro storico sia in gran parte ancora disabitato». Ed è polemica tra i gestori di locali notturni all'Aquila e l'amministrazione comunale. Pare che il provvedimento sembra si sia reso necessario alla luce dei numerosissimi eventi che i locali hanno organizzato al loro esterno durante le calde serate estive che all'Aquila, visto il clima, sono meno frequenti che in altri centri. Secondo quanto si è appreso, il provvedimento è stato trasgredito già ieri, nel primo giovedì successivo all'emanazione perché non conosciuto e anche perché i gestori hanno fatto finta di non saperne, in considerazione del fatto che in molti casi si trattava anche di eventi programmati e pubblicizzati da tempo.