FINANZA: CAMBIO AL VERTICE POLIZIA TRIBUTARIA PESCARA

PESCARA. Cambio al vertice del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara dove é arrivato il nuovo comandante. Si tratta del tenente colonnello Michele Iadarola che subentra al tenente colonnello Silvano Melasecca, attualmente in forza allo stesso Reparto, e che ha retto il comando per alcune settimane, dalla partenza del tenente colonnello Roberto Di Mascio, trasferito al Comando Provinciale di Isernia. Il tenente colonnello Michele Iadarola, 43 anni, originario di Benevento, sposato e padre di una figlia, laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e Scienze Politiche, proviene dal Comando Generale della Guardia di Finanza dove ha ricoperto l'incarico di Ufficiale di collegamento presso la Sogei (Società Generale d'Informatica S.p.A). Arruolato nel Corpo della GdF nel 1990, dopo aver frequentato l'Accademia, ha ricoperto numerosi incarichi, operativi e di staff in diverse sedi di servizio in Piemonte, Lazio e Campania.