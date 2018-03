CHIETI, NUOVA VITA PER LO STADIO ANGELINI?

SPORT. CHIETI. L’assessore allo Sport, Antonio Viola, presso lo Stadio Angelini, con il patron della Chieti Calcio, Giorgio Pomponi, e il presidente della società calcistica, Aldo Savastano, ha illustrato, nel corso di una conferenza stampa, le iniziative che verranno messe in campo in vista del nuovo campionato

«L’Amministrazione Comunale del sindaco Di Primio - ha dichiarato l’Assessore Viola – sarà vicina con la massima disponibilità alla Chieti Calcio e ai suoi tifosi per onorare e rinverdire i fasti della lunga tradizione calcistica della città». Verrà convocata entro la prossima settimana la Commissione Spettacoli e Vigilanza per dare all’Angelini una nuova agibilità che ne consenta un più vasto utilizzo.

Inoltre, è stata predisposta una convenzione (che sarà sottoscritta a giorni) con cui la gestione dello Stadio Angelini viene affidata alla Chieti Calcio fatto salvo l’utilizzo da parte di tutte le società di atletica leggera che usufruiscono dell’impianto.

«Un ringraziamento all’amministrazione Comunale – ha dichiarato il Patron Pomponi – che ci ha appoggiato fin dal primo momento. Ci impegneremo, non appena firmata la convenzione, per allestire un calendario di manifestazioni in vista dell’estate 2016 da tenersi presso lo Stadio Angelini. In tal senso ci siamo già messi all’opera contattando artisti noti a livello nazionale quali Emma Marrone, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso».