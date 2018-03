ABRUZZO. E’ PARTITA LA VENDEMMIA 2015 NELLE 35 CANTINE SOCIALI ABRUZZESI

ABRUZZO. Nelle 35 cantine sociali abruzzesi, già da qualche settimana, è partita la vendemmia 2015 registrando risultati molto positivi. Infatti, le condizioni climatiche favorevoli di quest’anno: inverno freddo, primavera piovosa ed estate calda e asciutta hanno portato alla produzione di uve integre, sane e di alta qualità. Certamente ci sono ancora molte variabili da valutare, soprattutto il fattore meteo delle prossime settimane, ma si può ben sperare in una “annata memorabile”.

In particolare, dal 20 agosto è iniziata la raccolta delle uve precoci chardonnay, pinot grigio e pinot nero mentre dai primi di settembre è prevista la raccolta di trebbiano, pecorino e a seguire passerina partendo dalle zone litoranee per poi andare verso l’entroterra. Nel contempo, si stanno ultimando i rilievi in campo degli indici di maturazione relativi ai vitigni autoctoni abruzzesi come cococciola, montonico, passerina, pecorino e montepulciano. In merito alle uve rosse, per la fattispecie il montepulciano, a seconda dell’altimetria, si sta o concludendo la fase del cambiamento colorazione acini o iniziando la fase di maturazione.