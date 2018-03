BEACH GAMES: MALORE PER ATLETA MAROCCHINO DURANTE FINSWIMMING

PESCARA. Malore, ieri, per un giovane atleta marocchino al termine della gara di finswimming, il nuoto pinnato, alle piscine 'Le Naiadi', nell'ambito dei Beach Games 2015, in corso a Pescara. Il giovane ha avvertito un mancamento in acqua ed è stato subito soccorso, prima dagli altri atleti presenti e poi dal 118, che lo ha trasportato in ospedale. Sottoposto ad accertamenti, le sue condizioni non destano preoccupazione.