BOOM DI TURISTI A PINETO: + 30 PER CENTO

PINETO. Più 30 per cento. A tanto ammonta l'incremento del turismo a Pineto per la stagione estiva 2015, rispetto ai dati dell'anno passato. «Si tratta di un dato estremamente importante, frutto sì del tempo splendido e di condizioni particolarmente favorevoli che si sono avute questa estate, ma anche di una programmazione turistica studiata sin dall'inverno scorso che ha cominciato a portare i primi frutti», ha commentato con soddisfazione il sindaco Robert Verrocchio.

Il dato è emerso attraverso una proiezione basata sui dati di un campione di strutture turistiche e commerciali della città. «In attesa dei dati complessivi della Regione, abbiamo già in mano dati oggettivi, che vedono Pineto andare oltre l'aumento già consistente del teramano», ha aggiunto il sindaco. I numeri parlano di aumento costante delle presenze turistiche, sia straniere sia italiane, sin dai mesi di maggio e giugno.