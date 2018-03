SISMA L'AQUILA: DAL 16 LE UDIENZE NEL 'VECCHIO' TRIBUNALE

L'AQUILA. Il prossimo 15 settembre riapre una prima parte del tribunale dell'Aquila in via XX settembre, nella struttura seriamente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009. Dal giorno successivo, alla ripresa dell'attività giudiziaria, il tribunale riaprirà alle udienze. Nei prossimi giorni inizierà i traslochi che fanno parte di un piano coordinato dal Comune dell'Aquila che ha competenza della manutenzione. Il tribunale dopo il sisma è stato trasferito prima presso la struttura del tribunale dei minorenni e poi nella cittadella del nucleo industriale di Bazzano, la corte d'appello si trova in località Pile. Ora, sia pure gradualmente tutto si riunirà anche se per la sede della Corte d'Appello i lavori sono in corso. Sui ritardi ha influito anche il fatto che per la difficoltà economiche la Gdm vincitrice dell'appalto è stata acquisita dalla Vittadello.