FONDO VALLESANGRO:RIUNIONE PREPARATORIA A CONFERENZA SERVIZI

ABRUZZO. Una riunione preliminare per i lavori di completamento della "SS 652 "Fondovalle Sangro" per verificare la scorrevole acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari in vista della Conferenza dei servizi fissata per domani a Roma, alle 11, nella sede del Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche. Per i primi di ottobre è previsto l'espletamento della gara d'appalto mentre la consegna dei lavori potrà avvenire presumibilmente entro giugno 2016. I lavori per un importo complessivo di 120milioni di euro finanziati con fondi nazionali, riguarderanno il completamento della Fondovalle Sangro nel tratto compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella interessando i Comuni di Borrello, Gamberale, Pizzoferrato e Quadri.

Ieri a Palazzo Silone all'Aquila il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso ha inaugurato una innovativa fase procedurale, presiedendo un tavolo di lavoro, da lui stesso convocato, teso ad accelerare i tempi di conclusione del procedimento di approvazione del progetto, per verificare la redazione dei prescritti pareri da esprimere in sede di Conferenza dei servizi e consentire la positiva definizione già nella seduta di domani. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti di Provveditorato, Sovrintendenza, Autorità di bacino, Anas , Provincia di Chieti, Comuni, Sangritana e le strutture tecniche regionali preposte ai Trasporti e alla VIA per verificare la disponibilità delle autorizzazioni e preparare la riunione di domani a Roma.