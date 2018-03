CIGHIALI: ASSESSORE REGIONALE PEPE CHIEDE TAVOLO TECNICO A MINISTRO

ABRUZZO. L'assessore all'Agricoltura, Dino Pepe, con una nota ufficiale, ha richiesto al Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, l'attivazione di un tavolo tecnico per la revisione degli strumenti normativi attualmente vigenti in materia di gestione degli ungulati selvatici con particolare riguardo ai cinghiali. La normativa nazionale in materia risulta ormai obsoleta e si rende pertanto necessario l'avvio di una concertazione tra Regioni e Ministeri competenti al fine di adeguare detta normativa, con la finalità di garantire l'equilibrio "sostenibile" tra le popolazioni di fauna selvatica e il mantenimento delle coltivazioni agricole e le altre attività antropiche, nonché la giusta tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. Purtroppo, in Abruzzo, l'elevata densità di animali selvatici (che ha ampliato il proprio areale con una grande adattabilità ai cambiamenti ambientali e climatici in corso), oltre che essere responsabile di ingenti danni alle produzioni agro-silvo-pastorali determina anche pericoli concreti alla pubblica incolumità con esiti, in alcuni casi, anche drammatici e con la perdita di vite umane.