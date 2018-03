MONTESILVANO. CONTRIBUTI AFFITTI, ONLINE GLI ELENCHI DEGLI AMMESSI

MONTESILVANO. Sono 130, su 191 domande presentate, i soggetti ammessi all’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per i canoni di locazione pagati nel 2014.

Si tratta di contributi, provenienti da fondi regionali, che verranno erogati ai titolari di un contratto di locazione per l'anno 2014, con un reddito annuo non superiore a 15.853 circa, con detrazioni pari a 516 euro per ogni figlio minore o ulteriori componenti del nucleo familiare.

L'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo viene divisa in due fasce: la prima in misura non inferiore al 14% se il reddito annuo non supera i 12.881 € circa e la fascia B, in misura non inferiore al 24% se il reddito non supera i 15.800 euro circa.

L'entità del contributo viene determinata in rapporto all'incidenza del canone pagato nel 2014 sul reddito complessivo del 2013. Nella fascia A, esso avrà un massimo di 3.098 euro l'anno, mentre per la fascia B corrisponderà a 2.324 euro circa.

Gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi sono online sul sito del Comune. In base alla Legge 431/98 “Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, è stato istituito un Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ogni anno lo Stato stanzia alle Regioni delle somme che vengono poi distribuite ai Comuni sulla base di parametri prefissati. I non ammessi potranno presentare, entro l’11 settembre, una motivata opposizione al dirigente di settore. Il Comune di Montesilvano trasmetterà l'elenco definitivo degli ammessi alla Regione Abruzzo entro il 30 settembre e provvederà alla liquidazione dei contributi successivamente alla ripartizione da parte della Regione delle risorse finanziarie messe a disposizione tra i vari Comuni.