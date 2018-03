TAR SOSPENDE LA CHIUSURA DELL'UFFICIO POSTALE DI MUTIGNANO

PINETO. Il Tar dell'Aquila ha concesso la sospensiva alla chiusura dell'ufficio postale di Mutignano, dopo il ricorso presentato dal Comune di Pineto. A comunicarlo la stessa amministrazione comunale che spiega come l'udienza per la valutazione di merito è stata fissata per il prossimo 23 settembre, con il tribunale amministrativo che ha ritenuto di accogliere il requisito di urgenza, bloccando dunque la chiusura dello sportello del borgo antico fissata per il 7 settembre.

«E' di certo un sospiro di sollievo anche se momentaneo. Ora bisogna aspettare la prossima udienza», ha commentato l'assessore al Borgo Antico Gabriele Martella, che ha sottolineato come secondo il ricorso del Comune la chiusura dell'ufficio del borgo non rispetterebbe i parametri previsti dal Decreto ministeriale del 2008 tra popolazione residente e distanza dall'unico ufficio che rimarrebbe, vale a dire l'ufficio di Pineto centro.

«Stiamo seguendo la vicenda con la massima attenzione - ha proseguito l'assessore Martella e faremo tutto quanto in nostro potere per scongiurare la chiusura dell'ufficio postale».