SAN VITO, NUOVA ORDINANZA PER ABBATTIMENTO CINGHIALI

CRONACA. SAN VITO. Il sindaco di San Vito Chietino, Rocco Catenaro, ha emanato una nuova ordinanza rivolta alla Polizia provinciale per la cattura e l’abbattimento dei cinghiali. Il nuovo provvedimento si è reso necessario sul presupposto che le attività di “selecontrollo” eseguite nelle settimane precedenti non hanno risolto il problema anche a causa del loro limitato protrarsi nel tempo e perché rivolte specificamente alla prevenzione dei danni all’agricoltura. Ad oggi, tra l’altro, esse sono state sospese.

«Negli ultimi giorni, invece, sono aumentate esponenzialmente le segnalazioni, documentalmente accertate, della ripetuta e costante presenza di cinghiali, anche in piccoli branchi, in prossimità o addirittura all’interno di spazi residenziali. La reiterazione nel tempo di questi fenomeni determina situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto per le famiglie con bambini che risiedono in quelle aree maggiormente esposte alle scorribande di cinghiali»