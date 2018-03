NAS CHIUDONO PANIFICIO ABUSIVO A L'AQUILA

L'AQUILA. A seguito di un controllo condotto dai carabinieri del Nas di Pescara, congiuntamente agli ispettori della Asl dell'Aquila, e' stato chiuso, perche' ritenuto abusivo, un panificio ubicato nella periferia Est del capoluogo. Dall'ispezione, alla quale hanno preso parte anche i carabinieri dell'Aquila, e' emerso che l'attivita', di recente insediamento pur avendo gia' operato in passato in un'altra zona, era totalmente sprovvista di registrazione alla Asl. Inoltre, i locali sono stati risultati non idonei e negli stessi sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie. Oltre a cio', sempre stando all'ispezione, l'attivita' commerciale non ha rispettato il piano di autocontrollo aziendale e il personale non era in regola con la documentazione prevista. Il panificio, che serve negozi e supermercati della citta', potra' riaprire solo dopo aver sanato tutte le irregolarita' verbalizzate dai carabinieri del Nas e dalla Asl.