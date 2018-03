ABBATEGGIO. AUTO FUORI STRADA, DONNA FERITA

ABBATEGGIO. Una donna di 53anni di Abbateggio, in provincia di Pescara è ricoverata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale nella notte sulla strada statale 487, a Caramanico Terme (Pescara). Secondo una prima ricostruzione, la donna era alla guida di una Fiat Panda quando avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Soccorsa, è stata trasportata all'ospedale di Pescara; ha riportato fratture varie per le quali ha avuto una prognosi di 60 giorni. Ai soccorsi e al recupero dell'auto hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alanno (Pescara), oltre ai carabinieri della Stazione di Lettomanoppello (Pescara) che dovranno ricostruire l'accaduto.