RISCHIO FRANE A CARPINETO DELLA NORA, SGOMBERATE NOVE CASE

CARPINETO DELLA NORA. Disposto lo sgombero di nove abitazioni, per complessive 24 persone, in contrada Fratte di Carpineto della Nora, dove nei giorni scorsi dei massi, tra cui uno di quasi due metri, si sono staccati dalla collina finendo in strada, vicino alle case. L'ordinanza è stata firmata ieri sera dal sindaco, Donatella Rosini, che, in via precauzionale, ha preferito far uscire i cittadini dalle abitazioni, in vista dell'allerta meteo delle prossime ore e considerato che c'è ancora materiale roccioso instabile. Le 24 persone che hanno lasciato le case hanno tutte trovato una sistemazione. Le operazioni si sono svolte sotto il controllo dei Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara). Il provvedimento è temporaneo, in attesa dei lavori di consolidamento dell'area.