FURTO CON SCASSO IN STAZIONE FS FOSSACESIA

LANCIANO. Audace furto con scasso la notte scorsa alla stazione ferroviaria di Fossacesia Marina dove ignoti hanno divelto e asportato la biglietteria automatica con annessa cassaforte. I ladri hanno agito intorno alle 4 e dopo aver tranciato i fili elettrici che alimentavano l'apparecchio lo hanno legato ad un fuoristrada all'interno dell'atrio e lo hanno trascinato per circa un chilometro e mezzo in una stradina di campagna all'innesto della strada provinciale Pedemontana. Nel corso del raid sono rimasti danneggiati un muretto e dei canali di scolo per l'acqua della stazione. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia stradale presente in zona per un controllo territoriale antifurto che ha trovato la biglietteria che era stata aperta con arnesi da scasso. Divelta anche la cassaforte che però presentava ancora alcune casse di sicurezza integre.