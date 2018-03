INCENDIO IN RIMESSA AGRICOLA CELANO, 300 ROTOBALLE IN FIAMME

AVEZZANO. Un incendio di probabile origine dolosa è divampato, nella scorsa notte, in una rimessa agricola di 700 metri quadrati alla periferia di Celano (L'Aquila), provocando danni a struttura e cose. Per domare le fiamme provocate dal rogo di oltre 300 rotoballe ci sono volute molte ore di lavoro ai Vigili del Fuoco di Avezzano che hanno impiegato nell'operazione tre autobotti, di cui una proveniente dall'Aquila. Sono in corso le indagini per stabilire la natura del rogo.